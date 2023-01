La ruota panoramica debutta alla Marina, file per provarla

Sebbene l’accensione fosse avvenuta la sera prima, ieri è stata ufficialmente inaugurata la ruota panoramica alla Marina. L’attrazione è alta 41 metri, ha 36 cabine e 8 mila led luminosi. Presenti allo start della ruota il sindaco Ernesto Tedesco, gli assessori Simona Galizia e Dimitri Vitali, oltre ai consiglieri comunali Massimo Boschini e Vincenzo Palombo. Il costo è di 8 euro, di 5 per i minori. File all’ingresso per fare il primo giro. La ruota panoramica rimarrà alla Marina per almeno 4 mesi.