La ruota panoramica alla Marina, Galizia: “Un sogno per la nostra Civitavecchia”

Lo ha annunciato sulla sua pagina facebook, con tanto di foto allegata. Simona Galizia, neo assessore alla cultura e alla scuola, ha annunciato la realizzazione del progetto legato all’istallazione di una ruota panoramica illuminata alla Marina: “Il nostro sogno per la nostra Civitavecchia. Chi ben comincia è a metà dell’opera”, ha scritto la meloniana. Che ai tanti commenti positivi incassati sotto al post, anche in riferimenti ad altre iniziative, non ha escluso neanche il ritorno della Statua del Bacio. “Faremo in modo di riportare anche la statua”.