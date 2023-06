La riqualificazione di San Liborio con 14 milioni di euro parte dalle casette di legno

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Ambiente porta 14 milioni a San Liborio. Il popoloso quartiere civitavecchiese è stato infatti inserito nel Pinqua e ieri in consiglio metropolitano è stato approvato lo schema di Atto d’obbligo tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i soggetti attuatori. Come spiega il capogruppo metropolitano Antonio Giammusso (Lega) “nello specifico, in seguito alla proposta presentata da Ater e Comune per il progetto di Riqualificazione San Liborio, siamo riusciti a ottenere un ingente finanziamento che consentirà di intervenire in tempi brevi sull’area oggetto del finanziamento. Verrà infatti immediatamente erogato un acconto del 10% dell’intero importo per l’inizio della fase progettuale, in maniera tale da poter dare risposte. Si tratta di un intervento altamente qualificante, previsto per ridurre il disagio abitativo, aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerando al contempo il tessuto socio-economico. Sull’importo totale di oltre 14 milioni e 700mila euro, quasi un milione e mezzo sono quindi già stati erogati in maniera tale da poter entrare nella fase operativa di un progetto che San Liborio aspettava da anni. Si tratta di un risultato del quale sono orgoglioso e che condivido con tutto il mio gruppo, traguardo per il quale ringrazio il Vicesindaco metropolitano Sanna, l’Ater di Civitavecchia e l’Amministrazione Tedesco, che raggiunge così un altro dei punti qualificanti del nostro programma elettorale”. Nello specifico del progetto dovrebbero essere abbattute le casette di legno, con le famiglie trasferite in appartamenti Ater.