La riqualificazione della Ficoncella e il progetto “desaparecido”

Un progetto da oltre 300 mila euro, finanziati dal privato che avrebbe vinto la gara per la gestione pluriennale, ancora in stallo. Da quasi tre anni non si parla più della riqualificazione della Ficoncella, un piano di realizzazione redatto dall’architetto Enza Evangelista e presentato nel settembre del 2021 in loco, in una serata in cui fu illustrato nel dettaglio l’intervento.

Il progetto garantiva un ammodernamento complessivo, lo spostamento degli attuali volumi delle vasche nella zona del parcheggio, un nuovo bar attrezzato, nuovi spogliatoi, dei tavoli a terrazza sul panorama. Le tariffe per accedere alle vasche termali sarebbero rimaste le stesse: 2 euro per mezza giornata e 5 per l’intera, ai non residenti 3 e 6. Tutto fermo, con la gestione che rimane ancora in capo a Csp.