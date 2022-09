La ripartenza della scuola, senza dad e mascherine. Pronti nuovi interventi di edilizia

E’ ripartito senza intoppi il sistema scolastico locale dopo la pausa estiva. Anche a Civitavecchia sono state seguite le ultime direttive Ministero sulle norme anticovid. Dopo due anni via alla Dad, ma soprattutto stop alle mascherine in classe. Sorrisi e abbracci fra gli studenti, felici di tornare ai vecchi standard aggregativi. Ma oltre alla ripresa delle lezioni da Palazzo del Pincio seguono anche il programma di interventi di edilizia scolastica. Focus su Cialdi, Laurenti, Manzi e via XVI Settembre: “Ce ne saranno diversi – afferma l’assessore Monica Picca – in linea con il piano dei lavori pubblici”.