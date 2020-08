La ripartenza della scuola, ecco i banchi singoli

Resta alta l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul tema della scuola, a pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico. Un sopralluogo è stato effettuato dal sindaco Ernesto Tedesco e dall’assessore alla Scuola Simona Galizia presso il plesso di via XVI Settembre. Incontrando la direttrice didattica, Sindaco e Assessore sono stati aggiornati sui lavori di adeguamento, ormai completati, a cura dell’Assessorato ai Lavori pubblici diretto da Sandro De Paolis, che consentiranno il rispetto di norme e prescrizioni sul distanziamento sociale. È stato anche possibile visionare i nuovi arredi, in via di consegna in tutti i plessi cittadini dopo la chiusura della gara per 80mila euro, che andranno a sostituire, laddove era necessario, i vecchi banchi doppi. Commenta il Sindaco Ernesto Tedesco. “Abbiamo cercato di pianificare con la massima attenzione i vari aspetti della riapertura delle scuole, che torneranno presto ad ospitare gli alunni dopo mesi dal lockdown. E pianificazione è stata la nostra parola chiave in materia di scuola, anche se come noto non tutti gli aspetti della ripresa sono stati ancora chiariti dai livelli sovra comunali”. Aggiunge l’Assessore Galizia: “Far combaciare tutte le tessere in un quadro che evidentemente ha bisogno di maggiori spazi rispetto al passato non è facile. Abbiamo convocato numerose riunioni in questi giorni ed altri incontri sono comunque in programma su piani specifici, come trasporti e servizio mensa. Servirà una grande organizzazione e per questo contiamo di coinvolgere altre istituzioni, ma al momento voglio già ringraziare l’Asl e il corpo docente e non docente per l’avvio dell’indagine sierologica sul personale, che consentirà di avere uno screening aggiornato alla partenza dell’anno scolastico”.