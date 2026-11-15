Una doppietta speciale che ha permesso la rimonta vincente del suo Civitavecchia. È quella del difensore Marco Crocchianti che ha raccontato le sue emozioni al termine del match vinto per 4-2 contro il Real Monterotondo.
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La rimonta perfetta del Civitavecchia grazie anche a bomber Crocchianti
Una doppietta speciale che ha permesso la rimonta vincente del suo Civitavecchia. È quella del difensore Marco Crocchianti che ha raccontato le sue emozioni al termine del match vinto per 4-2 contro il Real Monterotondo.