La Regione sceglie il nuovo presidente dell’Ater, l’avviso per le candidature scade il 7 giugno

E’ stato pubblicato lo scorso 19 maggio l’avviso sulla selezione per i presidenti delle Ater del Lazio. Fra quelle dove la Regione sceglierà i nuovi management c’è anche il distretto di Civitavecchia e comprensorio. e altre Ater in avviso sono quelle di Roma, Viterbo, Rieti, della provincia di Roma, di Latina e Frosinone. “Il presidente dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia – si legge sull’avviso – sarà individuato tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione e/o nella direzione di Società, Enti o Direzioni pubbliche o private. La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC entro e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio”.