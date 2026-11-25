“Gli investimenti della giunta regionale sul potenziamento dei Centri per la Famiglia garantiranno l’erogazione di nuovi servizi sul territorio. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, all’indomani dell’approvazione della programmazione delle risorse stanziate per il fondo, che ha distribuito sulle 22 strutture esistenti nel Lazio. “La delibera presentata dall’assessore Baldassarre riconosce i Centri per la Famiglia quali hub territoriali di ascolto e orientamento. La ripartizione di oltre tre milioni di euro prevede il rafforzamento di una serie di servizi in favore dei nuclei familiari”.

“I Centri per la Famiglia stanno così diventando sempre più un punto di riferimento, grazie anche a quanto già fanno: servizi gratuiti rivolti a famiglie, minori e singoli cittadini, tra cui consulenza psicologica e pedagogica, mediazione, supporto alla genitorialità, doposcuola e laboratori di prevenzione del disagio educativo, insomma tutto ciò che può sostenere le famiglie nelle diverse fasi della vita e nei passaggi educativi, relazionali e sociali. Stanziati anche oltre 130mila euro per il funzionamento del Centro La Stella presso il distretto 1 dell’Asl Roma 4, che si rivolge ai residenti dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, offrendo percorsi personalizzati in collaborazione con i servizi sociali territoriali. L’obiettivo del Centro è rafforzare la rete sociale locale, fornendo uno spazio di ascolto e di supporto per chi affronta difficoltà personali e familiari. Un aiuto concreto sul territorio per contrastare le difficoltà e per prevenirle, con una rete professionale pronta a tendere una mano dove serve”, conclude Mari.