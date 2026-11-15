La Regione e l’Ater illustrano i lavori realizzati a San Liborio, frena via XVI Settembre

Riflettori puntati sul quartiere San Liborio, dove lunedì 16 novembre saranno presentate le opere di riqualificazione sostenute attraverso il piano PINQuA. L’iniziativa è promossa dalla Regione Lazio e dall’Ater del comprensorio di Civitavecchia e rappresenta un’occasione per illustrare gli interventi realizzati nell’ambito del programma di riqualificazione del quartiere.

L’appuntamento è fissato per le ore 15 in via Navone 9, a Civitavecchia. A prendere parte alla presentazione saranno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il commissario straordinario dell’Ater, Massimiliano Fasoli, e il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Al centro dell’incontro le opere sostenute dal piano PINQuA, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che interessa il quartiere di San Liborio.

La presentazione consentirà di illustrare gli interventi di riqualificazione alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni regionali, dell’Ater e della Città metropolitana di Roma Capitale. Ci vorrà ancora tempo invece per vedere terminati i lavori in via XVI Settembre, il cantiere da oltre 6 milioni di euro che fatica a concludersi rispetto ai programmi iniziali.