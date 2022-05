La radioterapia a Civitavecchia si avvicina, via libera per lo studio di fattibilità

“Il nucleo di valutazione regionale ha approvato, con prescrizioni, lo studio di fattibilità per la nuova radioterapia all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. È un passo in avanti importante, che riconosce e premia un lavoro che ha visto unito tutto il territorio e che finalmente si concretizzerà in un risultato concreto per i cittadini. L’accesso alla radioterapia, infatti, allarga il perimetro dell’assistenza sanitaria e permetterà ai cittadini di usufruire di un servizio importante direttamente sul territorio dove vivono. Voglio esprimere il mio ringraziamento più sentito all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che ringrazio per la sensibilità nei confronti del territorio, e alla Direzione generale della Asl territoriale per l’impegno profuso in questi mesi con l’obiettivo di portare avanti un progetto da 8,3 milioni di euro. Il segnale che arriva oggi conferma l’impegno della Regione per rafforzare la sanità sul territorio e sono fiduciosa che questo impegno proseguirà con slancio e concretezza anche in futuro”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

Porrello. “L’approvazione dello studio di fattibilità per l’istituzione della radioterapia all’ospedale San Paolo di Civitavecchia è una ottima notizia. Si tratta di un grosso passo in avanti per il miglioramento del servizio sanitario sul nostro territorio, grazie ad un importante finanziamento di 8,3 milioni di euro da parte della Regione Lazio: come già detto pochi mesi fa, in occasione dell’impegno pubblico che prese l’assessore regionale D’Amato, il fenomeno del pendolarismo della cura è un tristissimo fenomeno da debellare e tutta la comunità non potrà mai ringraziare abbastanza l’ADAMO per lo straordinario lavoro che svolgono. Concordo con l’assessore regionale: ora tutte le istituzioni coinvolte dovranno velocizzare al massimo l’iter autorizzativo. Il territorio non può permettersi di perdere tempo su un tema delicato come questo”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.