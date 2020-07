La raccolta differenziata al Pirgo è un flop: mini discarica da giorni

La fotografia è desolante, uno spot terribile per la città, visto che parliamo di una delle zone più frequentate. L’ultima segnalazione ci arriva da un utente che ha immortalato la mini discarica al Pirgo, a quanto pare presente da quelle parti da diversi giorni. Mastelli sommersi da buste di immondizia e rifiuti vari. Chi di dovere passi al più presto a pulire e a ripristinare la situazione in nome di un minino di decoro urbano. E l’ennesimo appello ai cittadini che, in alcuni casi, non rispettano quel minimo di civiltà che si chiede in queste circostanze.