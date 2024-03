La “Pucci” gremita al convegno di Grasso ma non c’è la proclamazione, partita aperta nel centrodestra

I ben informati, anche tra gli stessi esponenti centrodestrorsi, ammettono che non c'è ancora una quadra. La sensazione è che nessuno degli aspiranti a sindaco usciti allo scoperto fino ad ora riesca a convincere del tutto e in particolar modo a mettere tutti d'accordo

Circa 400 persone hanno partecipato al convegno organizzato da Massimiliano Grasso, “Civitavecchia 2030”, che si è svolto lunedì sera in aula Pucci, al Comune. Tanti esponenti di centrodestra presenti, ma anche molti curiosi, fra i quali i rivali per una candidatura a sindaco, Ernesto Tedesco e il generale Paolo Poletti, addirittura seduti in prima fila.

Tutti ancora in lizza per una chance di guidare la coalizione di centrodestra, visto che lunedì Grasso ha voluto dare una prova di forza, come ampiamente preannunciato, ma non ha ancora incassato alcuna investitura ufficiale, sebbene l’impegno messo in campo, l’innegabile determinazione e le tante persone presenti. Fra i quali i parlamentari meloniani Marco Silvestroni, Mauro Rotelli e la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

I ben informati, anche tra gli stessi esponenti di centrodestra, ammettono che non è stata raggiunta ancora una quadra. La sensazione infatti è che nessuno degli aspiranti a sindaco usciti allo scoperto fino ad ora riesca a convincere del tutto e in particolar modo a mettere tutti d’accordo. Una gran bella bega per un centrodestra che non appare più invincibile come qualche mese fa, e a soli tre mesi dal voto dell’8 e 9 giugno, quando la clessidra non ha più così tanta sabbia da far scendere.