La Protezione civile Lazio invia 60 volontari per l’emergenza in Toscana

La Protezione civile del Lazio ha attivato la colonna mobile regionale per far fronte alla grave emergenza in Toscana causata dal forte maltempo di questi giorni. Questa mattina a mezzogiorno sono partiti circa 60 volontari con mezzi e idrovore di potenza varia con destinazione località Calenzano, punto di raccordo dal quale i volontari del Lazio si metteranno a disposizione della Protezione Civile della Toscana per prestare soccorso alle popolazioni delle zone devastate dai nubifragi. La Prociv Lazio ha attivato 27 squadre e 98 volontari e due squadre per il soccorso alluvionale (dotate di gommoni e altre attrezzature specifiche). La Protezione Civile del Lazio per l’emergenza Toscana ha inoltre messo in campo 23 idrovore (2 da 6.000 litri, 4 da 5.000 e le altre tra i 1.600 e i 3.500 litri), 12 pick-up, 6 moduli antincendio boschivo e 2 bobcat.