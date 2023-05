La protesta dei mercatali in consiglio comunale: “Piazza Margherita nel degrado assoluto”

Una contestazione civile, ma che ha lasciato il segno. E’ quella che si materializzata ieri pomeriggio in aula Pucci durante il consiglio comunale aperto sul tema del mercato di piazza Regina Margherita. Sono stati proprio gli operatori a farsi sentire con una serie di proteste e istanze rivolte all’amministrazione comunale. Tra i tanti interventi che si sono succeduti in seduta, la maggior parte ha raccolto le stesse lamentele: il degrado e la sporcizia che imperversano, le condizioni delle pensiline e delle strade mercatali piene di buche, la questione dei trasferimenti e le nubi sui progetti di riqualificazione. Il sindaco Tedesco e l’assessore Vitali si sono impegnati per cercare di migliorare le cose, ammettendo, in particolar modo il primo cittadino che si può fare di più: “Seguiremo le istanze con più attenzione – ha dichiarato il sindaco – a cominciare dalla riqualificazione con i fondi della rigenerazione e dalle riasfaltature”.