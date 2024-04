Dopo la processione del Cristo Morto, quella per il Cristo Risorto, il risultato è stato più o meno lo stesso, tanta gente scesa in pizza e nelle strade per seguire da vicino il lungo corteo, con protagonista l’antica statua lignea del Cristo Risorto. La manifestazione è cominciata alle 17 con il concerto dell’accademia corale italiana, proseguita con la celebrazione eucaristica nella Cattedrale, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza. Il corteo è passato per piazza Vittorio Emanuele, Largo Cavour, Largo Plebiscito, Corso Centocelle, via Risorgimento, piazza Regina Margherita, via della Cooperazione, via Granari, via Borghese, via Montegrappa, via Antonio da Sangallo e via Gabriele D’annunzio.