La Pro LocoTarquinia 24 e 25 aprile aderisce all’iniziativa di Telefono Azzurro “Fiori d’azzurro”

“La Pro Loco Tarquinia aderisce all’iniziativa di Telefono Azzurro “Fiori d’azzurro”. Sabato 24 e domenica 25 nella sede dell’associazione, in Via Garibaldi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 sarà possibile acquistare una coloratissima kalanchoe e sostenere così la campagna nazionale di Telefono Azzurro.

La distribuzione avverrà all’interno dei locali nel pieno e rigido rispetto dei protocolli Covid. Il costo per singola piantina sarà di 13 euro. In attesa dunque della nomina degli organi statutari del nuovo consiglio non si ferma l’attività della Pro Loco, soprattutto in un ambito così importante e così delicato, quale il volontariato e la tutela delle fasce più deboli. Con un piccolo gesto ma di grande importanza si possono aiutare tantissimi bambini e ragazzi.”

A dichiararlo Pro Loco Tarquinia