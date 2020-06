La Pro Loco Civitavecchia aderisce all’iniziativa “Ti conosco mascherina”

La Pro Loco cittadina ha aderito su invito di UNPLI LAZIO all’iniziativa “Ti conosco mascherina” rivolta alle pro loco della nostra regione. Per sabato 4 e domenica 5 luglio l’Associazione ha organizzato due giornate speciali per tornare in sicurezza a visitare le Terme Taurine finalmente riaperte al pubblico dopo il lungo periodo di lockdown. Ad accogliere i visitatori saranno Vittorio e Luca, le guide della Pro Loco, munite di mascherine riconoscibili dal logo UNPLI. Quattro le partenze con obbligo di prenotazione per i tour guidati: alle ore 10,00 – 10,30 – 11,00 e 11,30. I gruppi non potranno superare il numero contingentato di 15 visitatori. Per l’occasione il costo del biglietto sarà ridotto ad € 4,00 e gratuito per i bambini fino ai 12 anni. Ad impreziosire la mattinata di sabato saranno presenti i Figuranti della Pro Loco in costume d’epoca dell’antica Roma che reciteranno alcuni dialoghi in latino. “Questa iniziativa di UNPLI Lazio è la giusta occasione per tornare a rivivere le visite alle Terme nella quasi normalità dopo il lungo periodo di chiusura. – sostiene la Presidente Ciaffi – Saranno

naturalmente poste in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di emergenza Covid-19. In questi ultimi giorni anche i volontari della Pro Loco hanno potuto riprendere a lavorare all’interno del prezioso sito archeologico cittadino ed effettuare le operazioni di pulizia straordinaria del parco e degli ambienti di servizio. Rivolgo un ringraziamento all’Assessore all’Ambiente ed ai beni culturali Manuel Magliani per la visita ed i saluti ai volontari dell’Associazione intenti al lavoro ed alla pulizia del sito”. Per le informazioni e le prenotazioni obbligatorie delle visite chiamare il numero 3272699665.