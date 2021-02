La Pro Loco annuncia la riapertura delle Terme Taurine da lunedì

La Pro Loco cittadina comunica che da lunedì 15 febbraio p.v., dopo aver posto in essere tutte le misure di sicurezza idonee per poter procedere alla regolare riapertura del sito a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riprenderà le attività di gestione della biglietteria e delle visite presso il sito archeologico delle Terme Taurine. L’orario per le visite è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,30 con chiusura della biglietteria alle ore 13,00. In ottemperanza alle norme attualmente in vigore il sito rimarrà chiuso il sabato e la domenica.