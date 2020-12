La prima vaccinata al San Paolo è l’infermiera Daniela Scognamiglio: “E’ una nuova rinascita”

Dopo un breve periodo di osservazione subito dopo la somministrazione come previsto dai protocolli vaccinali è uscita per fare una foto di gruppo

La prima vaccinazione all’ospedale San Paolo è stata effettuata. L’operatrice sanitaria Daniela Scognamiglio, che ha ricevuto la spilletta simbolo “Io sono vaccinato contro il Covid 19” dall’onorevole Marietta Tidei, si è sottoposta a vaccinazione questa mattina.

Le prime 5 operatrici vaccinate

“Sono emozionata e felice. E’ come se fosse una nuova rinascita”. Dopo un breve periodo di osservazione subito dopo la somministrazione come previsto dai protocolli vaccinali è uscita per fare una foto di gruppo. Tutto è andato secondo copione e si procede con le altre vaccinazioni.