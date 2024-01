La Port authority security resta società in house: “Grande risultato ottenuto”

Ai lavoratori e alle lavoratrici di PAS, nessuno escluso, giunga infine il mio abbraccio più sincero ed affettuoso. In questi mesi ne abbiamo viste, sentite e vissute di ogni tipo. Alla fine però questo risultato ci ripaga di tutto il lavoro fatto insieme”, lo dichiara Riccardo Petrarolo dell’Unione sindacale di base.

Pd. Esprimiamo una sincera soddisfazione per l’affidamento del servizio di sicurezza e vigilanza, per il triennio 2024-2026, alla soc. in house Port Authority Security, nei porti di competenze dell’Autorità di Sistema Portuale MTCS. Queta decisione invia un messaggio positivo che riporta tranquillità tra il personale dipendente della PAS, che temeva legittimamente che un processo di esternalizzazione, con cessione ai privati, avrebbe con tutta probabilità avuto conseguenze negative, sui livelli occupazionali e sulle condizioni contrattuali. Va segnalato, da un lato il clima di solidarietà diffusa che si è determinato attorno ad una vertenza sostenuta dalle organizzazioni sindacali e dall’altro il percorso lungimirante e responsabile scelto dall’AdSP. Le manifestazioni promosse, nel corso del tempo dai lavoratori, preoccupati per il proprio futuro, hanno infatti da subito raccolto il favore ed il consenso di Istituzioni e partiti, tra cui il nostro. Ciò ha contribuito senz’altro a catalizzare l’attenzione attorno ad una questione che richiedeva che venissero compiute scelte che avessero aderenza con gli interessi concreti della collettività. Ciò è avvenuto nel modo migliore. Infatti, il decreto presidenziale dell’AdSP fa seguito ad una attenta istruttoria, condotta da un gruppo di lavoro competente, allo scopo costituito, che ha certificato l’economicità del servizio, dei costi e delle tariffe applicate e, in definitiva, alla luce anche del rapporto di fiducia che negli anni si era consolidato, la tutela dell’interesse pubblico. Dunque, si possono trarre le seguenti indicazioni. L’impegno dei lavoratori, che non cede alla rassegnazione, guidato dalle organizzazioni sindacali, sostenuto da valide ragioni e da un ampio e unitario fronte di solidarietà può condurre a soluzioni positive. L’altra conclusione alla quale si perviene è che la scelta delle privatizzazioni dei servizi quando ha uno sfondo ideologico non corrisponde all’interesse pubblico. L’auspicio è che quanto avvenuto per la PAS possa essere di scuola per tutte le situazioni analoghe, nelle quali spesso si scelgono facili scorciatoie senza preoccuparsi delle conseguenze sociali. Il Pd Civitavecchia.