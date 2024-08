“Le avevamo augurato il meglio, ma una Manila d’argento è un regalo straordinario alla nostra città! Congratulazioni anche a Camilla Ugolini che ha fatto sbocciare questo meraviglioso talento”, lo dichiara il sindaco Marco Piendibene.

“L’orgoglio della nostra comunità sportiva oggi si chiama Manila Esposito ( AS Gin – SSD Ginnastica Civitavecchia del Presidente Pierluigi Miranda), che ieri 30/07/2024 ha conquistato una storica medaglia d’argento (96 anni di assenza sul podio Olimpico) nella ginnastica artistica a squadre, alle Olimpiadi di Parigi 2024! Manila, cresciuta a Civitavecchia, ha dimostrato un talento straordinario che l’ha portata sul podio olimpico insieme alle sue compagne Angela Andreoli, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa. Un risultato che rende onore alla nostra città e alla nostra comunità sportiva. Un grandissimo abbraccio ed un ringraziamento va alla sua allenatrice e collega Camilla Ugolini(buon sangue non mente). Camilla… posso solo immaginare l’orgoglio che stai provando.

Ma non finisce qui… attendiamo Manila nelle gare individuali”, dichiara il delegato allo sport Patrizio Pacifico.

“Queen Manila è medaglia d’argento nel concorso a squadre di ginnastica artistica.

Manila Esposito ha aperto la strada al successo, trascinando l’Italia nelle parti nobili della classifica 𝗰grazie alle esibizioni strepitose e volteggi che fanno venire i brividi.

Una cosa è sicura, la storia è stata scritta e Civitavecchia si prepara ad accogliere in maniera trionfale l’As Gin e Manila Esposito al ritorno da Parigi”, commenta Emanuela Mari, consigliera regionale di FdI.

“Immensa gioia e orgoglio per la straordinaria impresa della nostra concittadina Manila Esposito che insieme a Angela Andreoli, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villache ha conquistato l’argento olimpico nella ginnastica artistica, rompendo un digiuno di 96 anni dal 1928 ad Amsterdam!

Questo traguardo non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma è anche un simbolo di dedizione, sacrificio e determinazione. La sua performance mozzafiato ci ha tenuti con il fiato sospeso e ha mostrato al mondo intero il talento e la passione che caratterizzano i nostri atleti.

A nome di tutto il Movimento 5 Stelle, vogliamo esprimere le nostre più sentite congratulazioni e il nostro profondo apprezzamento per questo eccezionale risultato. Manila è un esempio per tutti noi e un’ispirazione per i giovani che sognano di raggiungere grandi traguardi attraverso l’impegno e la perseveranza. Grazie per aver portato in alto i colori dell’Italia e per averci fatto sentire orgogliosi di essere civitavecchiesi. Continueremo a sostenere e promuovere lo sport in tutte le sue forme, perché sappiamo quanto sia importante per la crescita e il benessere della nostra comunità. Forza Manila e in bocca al lupo per i prossimi impegni olimpionici”. Lo afferma il gruppo consigliare del M5stelle.