La pista ciclabile dal Porto al Castello di Santa Severa costerà 3,3 milioni di euro

La Regione Lazio ha dato il via libera all’iter tecnico del progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lunga circa 25 km, che congiungerà il Castello di Santa Severa al Porto di Civitavecchia. Il costo totale per i lavori è di 3.326.000 euro e il contributo regionale sarà pari a 2.993.400 euro. La differenza della spesa verrà ripartita a carico dei Comuni interessati.

“Questo investimento testimonia il nostro impegno nel promuovere infrastrutture turistiche e culturali di valore per il territorio”.

Lo ha dichiarato Roberto Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’internazionalizzazione.

“Lavorare a stretto contatto con i Comuni coinvolti è stato fondamentale per raggiungere tale traguardo e sono fiduciosa che, grazie alla collaborazione continua, riusciremo a completare l’opera entro i tempi stabiliti. La pista ciclabile non solo offrirà un modo sostenibile per esplorare il litorale, ma sarà anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale della zona. Continueremo a monitorare da vicino l’avanzamento del progetto e a fornire il nostro sostegno affinché sia realizzato nel modo più efficace e tempestivo possibile”, ha concluso la vicepresidente Roberta Angelilli.