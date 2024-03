La pioggia e il vento non fermano la Festa del Rugby Civitavecchia

Al Moretti della Marta protagoniste le under 8 e 10 laziali

Altro che minirugbisti , sfidano la pioggia e il vento i fortissimi giocatori laziali della palla ovale delle UNDER 8 e 10, si sono dati appuntamento domenica 10 marzo alle ore 10,00 al Moretti Della Marta per giocare nonostante condizioni climatiche difficili.

Il maltempo non li ha spaventati: i fortissimi giocatori sono venuti ad giocare e fare Festa…. Questo rende fieri di loro, perché hanno confermato quello che già sapeva… ovvero che sono dei veri rugbysti!!!

Staff tecnico UNDER 8 Rugby Civitavecchia: “Tanto impegno e divertimento, tre piccoli leoni civitavecchiesi hanno condiviso le battaglie con gli amici Ladispolani, nonostante il meteo non proprio favorevole hanno affrontato la Capitolina, giunta con due squadre, Roma Seven e Viterbo”. Insomma la voglia di giocare ed ancora di più di divertirsi è stato il leitmotive della giornata domenicale.

Le formazioni biancorosse insieme alle altre formazioni laziali hanno sfidato il tempo ed hanno vinto, giocando senza temere nulla e niente…

Staff tecnico UNDER 10 Rugby Civitavecchia: “Festa del Rugby meteo birichino,squadre di livello,partite equilibrate,al Civitavecchia sono mancati 3 elementi ,tra cui il capitano,tuttavia,la squadra ha compensato come previsto utilizzando tutto l’arsenale tecnico a disposizione,rispondendo prontamente”.

Sanno che contro il vento ci si copre, con il freddo semplicemente si gioca di più per scaldarsi e che giocare sotto l’acqua è la cosa più bella del mondo se si è veri rugbisti!.