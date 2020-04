La Pasquetta ai tempi del Covid-19: scampagnate virtuali, cibo a volontà e i droni che svolazzano in giro

Gite fuori porta, la classifica scampagnata o un bel pranzo in spiaggia. Niente di tutto ciò in questo drammatico e decisamente surreale 2020. Caratterizzato dalla pandemia e da una clausura forzata, in attesa che i contagi da coronavirus scendano in maniera drastica o che arrivi una benedetta cura e magari pure il vaccino. Oggi intanto è il lunedì di Pasquetta, ma nessuno può goderselo alla vecchia maniera. C’è la morsa delle Forze dell’ordine che hanno il dovere di controllare chi sgarra, chi trasgredisce sarà punito pesantemente. E per verificare più punti della zona la Polizia può avvalersi anche della tecnologia dei droni, annunciati e utilizzati a Civitavecchia, Tolfa e Allumiere per esempio. Così ci si deve accontentare, e soprattutto ingegnare, se si vuole trascorrere una giornata alternativa. “Approfitto della quarantena per affinare la dieta e per coltivare delle piante aromatiche”, afferma il rinomato stilista Franco Ciambella. “Sto scrivendo delle nuove canzoni – racconta la giovane e talentuosa cantante Alice Paba -. A pasquetta sarò nella mia casa di campagna con la famiglia ma sentirò anche i miei amici via whatsapp”. “Per lunedì (oggi, ndc) stiamo preparando una gita fuori porta virtuale. Ci collegheremo su internet, qualcuno porterà le carte, altri il monopoli, altri ancora suoneranno la chitarra. Sarà un modo originale per passare qualche ora in buona compagnia”, rivela invece Enrico Maria Falconi, il direttore artistico del Teatro Nuovo Sala Gassmann. I privilegiati, coloro i quali hanno un giardino, potranno sbizzarrirsi con barbecue e giochi all’aperto. Per loro cambierà davvero poco, ma in questi giorni si sono visti anche dei “coraggiosi” giocatori di padel tennis, improvvisare degli scambi da un balcone o terrazzo all’altro. Insomma, in tempi di quarantena, vincono la creatività e la fantasia per scacciare via i cattivi pensieri.