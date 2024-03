“La panchina come simbolo per le conquiste delle donne”

E’ stata inaugurata ieri mattina la panchina rosa al tribunale di Civitavecchia, nel giorno dell’8 marzo, festa delle donne. Presente la presidente del comitato per le pari opportunità Michela Colucci e il sindaco Ernesto Tedesco, entrambi intervenuti durante l’iniziativa. A cui hanno preso parte anche diversi avvocati e rappresentanti istituzionali: “Questa panchina rappresenta il simbolo della conquista dei diritti delle donne – ha detto Colucci – tutte le tappe che simboleggiano i grandi risultati raggiunti, dal diritto di voto, all’accesso all’iscrizione nelle università. Grazie al Comune che ha sostenuto questo progetto”. “Quella di oggi (ieri, ndc) è una iniziativa bellissima – ha dichiarato Tedesco – colgo l’occasione per ringraziare la presidente Colucci, il presidente del tribunale e l’assessore Zacchei, per l’impegno profuso in questo progetto”.