La notte delle pastorelle ai tempi del covid. Tanta gente per strada, tutti con la mascherina

Non è un bel momento per quello che riguarda il territorio. Il covid è tornato a farsi minaccioso, i contagi sono in grande crescita ma ieri molti non hanno voluto rinunciare alla tradizionale manifestazione dell’antivigilia di Natale. Le pastorelle, tanti i gruppi che si sono cimentati nei canti natalizie in giro per il centro ma non solo. La caratteristica più comune, oltre alla passione per il Natale, le mascherina indossate. Quasi tutti ce l’avevano, a testimonianza del ritrovato timore di essere contagiati.