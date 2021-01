La nota del Movimento Civico sulla notizia delle scorie radioattive

Con il presente comunicato facciamo un appello affinchè questo importante argomento di scellerata valutazione politica, debba andare oltre tutti i colori politici e per gridare IL NOSTRO DISSENZO senza indugi!

“È di questa mattina la notizia apparsa su varie testate giornalistiche che, il territorio del Comune di Tarquinia (ancora una volta) insieme a ben altri 23 siti individuati nella Tuscia dal «C.n.a.p.i.», Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, dovrebbe trasformarsi in una discarica di scorie radioattive.

I nostri cittadini e i nostri territori, in termini di deturpazioni paesaggistiche e di salute, ne hanno già subite a iosa!

Il confronto ci si auspica che sia ancora più ampio ed unanime su decisioni così devastanti per il nostro territorio e per la Tuscia intera.

Il Movimento Civico per Tarquinia senza mezzi termini e ambigui giri di parole prende chiaramente la sua posizione dicendo NO a questo delittuoso atto sul territorio e sulla salute pubblica con la speranza, e sicuramente la certezza, che saremo in molti a contrastare e combattere questo ennesimo sopruso.”

A dichiararlo il Movimento Civico per Tarquinia