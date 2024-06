La Nc fa harakiri al PalaGalli, perde la “bella” e resta in serie B

Sconfitta dolorosa per la Nc che allo Stadio del Nuoto, nella “bella” per la finale playoff di serie B contro il Milano Metanopoli ha perso nettamente, 13-6. Partita assai deludente per la formazione rossoceleste, che non è riuscita ad approfittare del fattore interno e del tifo di casa. Niente serie A2 quindi, nonostante le reti le reti di Iorio e Minisini, con due doppiette a testa e le reti di Carlucci e Pagliarini.