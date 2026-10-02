È ufficialmente partita la nuova annata sportiva della Nautilus Civitavecchia. Il club di pallanuoto ha alzato il sipario sulle formazioni che saranno protagoniste dei prossimi campionati, in occasione di una serata organizzata al ristorante Jin.

A fare gli onori di casa il presidente Alberto Braccini e l’allenatore Daniele Lisi, insieme agli altri tecnici e dirigenti, oltre agli atleti delle diverse squadre. L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla formazione femminile, pronta ad affrontare nuovamente il campionato di Serie A1 dopo l’ottimo percorso della passata stagione. Ma tra le novità più significative c’è anche la nascita della squadra maschile, un progetto che prende il via dalla Serie D con l’obiettivo di costruire qualcosa di ambizioso nel medio periodo.

“C’è grande entusiasmo e da parte di tutti è stato fatto un lavoro davvero importante – ha sottolineato il presidente Braccini -. Ci aspetta un’altra stagione intensa, con tanti appuntamenti e nuove sfide da affrontare”.

Grande fiducia anche nelle parole del tecnico Daniele Lisi, che ha ripercorso la crescita del club negli ultimi anni: “Siamo cominciati quattro anni fa partendo praticamente da zero. Oggi siamo diventati una realtà importante e probabilmente tra le più prestigiose del territorio, anche grazie alla partecipazione al massimo campionato. Abbiamo tanti valori, ma dobbiamo ancora trovare maggiore continuità e solidità”.

Uno dei principali ostacoli resta infatti la mancanza di una piscina adeguata in città. Anche nella prossima stagione la Nautilus sarà quindi costretta a disputare le proprie partite interne al Centro federale di Viterbo.

Sul fronte della rosa femminile, Lisi guarda con fiducia ai nuovi innesti stranieri: “Le tre giocatrici straniere arrivate quest’anno sono più forti di quelle che avevamo nella passata stagione”.

Accanto ai dirigenti e agli atleti della società erano presenti anche la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei e Stefano D’Angelo, direttore sportivo del Civitavecchia Rugby. Proprio con il club rugbistico è stata avviata una collaborazione che consentirà alle pallanuotiste e ai pallanuotisti della Nautilus di utilizzare la palestra del Moretti della Marta per la preparazione atletica.

Per la società civitavecchiese si apre dunque una stagione caratterizzata dalla conferma della Serie A1 femminile e dalla nuova sfida rappresentata dal settore maschile. Due percorsi differenti, accomunati dalla volontà di consolidare ulteriormente il progetto Nautilus nel panorama della pallanuoto.