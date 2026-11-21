Prestazione a dir poco opaca per la Nautilus che al centro federale di Viterbo incassa una sonora sconfitta dalla Lazio nel campionato di serie A1 femminile di pallanuoto. Le ragazze di coach Daniele Lisi vedono con il risultato di 14-6. Gol civitavecchiesi di Butic due, Abbrizzi, Tortora e Di Basilio.
Home Civitavecchia La Nautilus non c’è, la Lazio domina le civitavecchiesi e vince 14-6
La Nautilus non c’è, la Lazio domina le civitavecchiesi e vince 14-6
Prestazione a dir poco opaca al centro federale di Viterbo. Gol civitavecchiesi di Butic due, Abbrizzi, Tortora e Di Basilio