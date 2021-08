La musica leggerissima di Di Martino Colapesce chiude questa sera il Civitavecchia Summer Festival

Tutto pronto per il concerto evento di Di Martino Colapesce alla Marina. La loro musica leggerissima invaderà piazza della Vita per la chiusura del Civitavecchia Summer Festival. I biglietti sono sold out ma come al solito ci sarà la possibilità di segnarsi nella lista di attesa degli organizzatori direttamente ai cancelli dell’arena. L’evento di questa sera inizierà alle 21 e i biglietti andati sold out saranno validi fino alle ore 20.45 dopodiché saranno rimessi a disposizione delle liste d’attesa. “Siamo fieri di quanto fatto. Oltre al livello raggiunto con artisti nazionali e internazionali stiamo creando un gruppo di lavoro di volontari e appassionati che si stanno affezionando al Festival mettendo le basi per le prossime estati” ha dichiarato il direttore artistico Giordano Tricamo. Soddisfatto il sindaco Ernesto Tedesco del festival che è riuscito a coinvolgere migliaia di cittadini in tutto il comprensorio.