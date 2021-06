La MSC SIYA B al terminal container del Porto di Civitavecchia. E’ lunga 330 metri e può portare 11.923 TEUS

Le manovre di attracco del gigante del mare, che pesca 12,7 metri e che in Italia può essere ospitato solo in porti dotati di banchine con le caratteristiche della 25 del Porto di Roma, hanno richiesto l'utilizzo di 3 rimorchiatori e 2 piloti

Nuovo arrivo nel porto di Civitavecchia di una portacontainer di ultima generazione, grazie agli oltre 13,5 metri di fondale roccioso della banchina 25 e del suo cerchio di evoluzione. Martedì scorso è arrivata la MSC SIYA B, unità da 330 metri varata nel 2018 con una capacità di carico di 11.923 TEUs, ovvero oltre 132.000 tonnellate. La nave in una giornata ha imbarcato circa 700 container dal terminal RTC. Le manovre di attracco del gigante del mare, che pesca 12,7 metri e che in Italia può essere ospitato solo in porti dotati di banchine con le caratteristiche della 25 del Porto di Roma, hanno richiesto l’utilizzo di 3 rimorchiatori e 2 piloti.