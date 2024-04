La Maury’s Con Cavi Tuscania in casa della New Volley Borgo San Sepolcro

Penultima in classifica, con soli quattro punti raccolti finora, tre dalla vittoria con Orte e uno dai vantaggi con Prato, la squadra umbra vede in pratica ridotte al lumicino le speranze di rimanere aggrappata alla serie B

La ventunesima giornata del girone F della serie B maschile vede la Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domani (sabato) alle 19 in Umbria per affrontare la New Volley Borgo Sansepolcro. Penultima in classifica, con soli quattro punti raccolti finora, tre dalla vittoria

con Orte e uno dai vantaggi con Prato, la squadra umbra vede in pratica ridotte al lumicino le speranze di rimanere aggrappata alla serie B. All’andata, a novembre, i ragazzi di Perez Moreno si imposero nettamente con parziali a 15, 22 e 12.

“Sabato affronteremo Sansepolcro – spiega Alessandro Rogacien- è una squadra che si trova nel fondo della classifica che però non va sottovalutata. Dobbiamo entrare in campo con la grinta e la determinazione delle scorse due giornate che ci hanno portato alla vittoria. Da un po’ di settimane siamo tornati al completo e ci stiamo allenando bene, con agonismo e divertimento”.

Sempre domani è in programma lo scontro diretto tra Grosseto e Civita Castellana, le due dirette inseguitrici rispettivamente a 7 e 9 punti da Tuscania, che ne ha 50, uno in meno della capolista Castelfranco sull’Arno, impegnata a Foligno. Va da sé che una vittoria da tre a Sansepolcro consentirebbe alla Maury’s Com Cavi Tuscania di allungare ulteriormente almeno su una di loro. Probabile formazione dei padroni di casa: Mattei al palleggio con

Cherubini in diagonale, Mogini e Valenti di banda, Volpi e Marsala al centro, Fossi libero.

A dirigere l’incontro i signori Cristina Santinelli e Lorenzo Marini. Prevista la diretta streaming su:

https://youtube.com/live/KmOs7rO4Vao?feature=share