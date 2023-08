La Marina pronta ad accogliere Daniele Silvestri, poi toccherà a Luchè e allo Zoo di 105

Ultimi appuntamenti in concerto per la tournee estiva organizzata da Shining Production e Stazione Musica

Daniele Silvestri sarà ospite del Civitavecchia Summer Festival con il suo tour ESTATE X. L’appuntamento, attesissimo è previsto per domani 10 agosto e sarà a ingresso gratuito. Sarà possibile accedere in piazza della Vita a partire dalle 18.30, in apertura ci sarà Ramon (ore 21), Silvestri salirà sul palco alle 22. Una nuova tournée nei più importanti Festival della penisola, nel quali Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, suonerà live i brani del nuovo album nei grandi spazi.

Il Civitavecchia prosegue l’11 agosto con la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 agosto è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione. Un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. In occasione della serata conclusiva dell’edizione 2023 del Civitavecchia Summer Festival, in programma domenica 13 agosto, in piazza della Vita, Shining Production, Stazione Musica, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, offrono un omaggio alla Città. L’appuntamento con lo Zoo di 105 diventa a ingresso gratuito, per festeggiare tutti insieme questa dieci giorni di musica e spettacoli che ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta e numeroso, proveniente anche da fuori regione.