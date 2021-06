La Mari incontra il sottosegretario Battistoni: “Civitavecchia sfrutti opportunità del Recovery Fund”

Visita istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari, al Ministero delle Politiche Agricole, per discutere con l’amico e Sottosegretario di di Stato Francesco Battistoni di sviluppo territoriale e soprattutto delle opportunità legate al Recovery Fund. “Insieme e solo attraverso un lavoro sinergico politico ed istituzionale, Civitavecchia potrà assumere un ruolo da protagonista nel PNRR. Durante il colloquio, oltre a fare il punto sulla situazione politica locale ed interna a Forza Italia, è emersa la necessità di sviluppare una serie di azioni sinergiche per ridisegnare il futuro della nostra città attraverso un Master Plan progettuale da attuarsi grazie ai fondi europei previsti nel PNRR e soprattutto con il coinvolgimento dell’ Autorità Portuale, dell’ Unione Industriali e delle associazioni dei lavoratori per realizzare una efficace in piattaforma che ci guidi fuori dalle secche che stiamo vivendo”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari.