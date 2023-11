La mareggiata “mangia” ancora l’arenile, le onde arrivano sull’Aurelia

Nuova mareggiata a Civitavecchia, il vento fortissimo che ha soffiato dalle prime ore di ieri mattina ha lasciato anche degli strascichi. Mare molto agitato e arenile ancora spazzato via dalla forza delle onde. Che in alcuni tratti sono arrivate sulla strada, come ad esempio sull’Aurelia, per andare a Santa Marinella. Alla Marina le onde sono arrivate su piazza Betlemme.