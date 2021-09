La maglia della salute “vince”. Grande successo per l’ultima iniziativa di Intheclauds

Un’associazione sempre in prima linea sulla prevenzione e la sensibilizzazione di un tema così delicato e importante. Dopo il progetto “borse di Clauds”, che contengono il drenaggio nel post operatorio dell’intervento del tumore al seno, adesso è toccato alla “Maglia della salute”, una t-shirt personalizzata con il nome ricamato a mano da “Marte handmade tatoo”, che ha riscosso un grande successo. Protagonista dell’iniziativa l’associazione “Intheclauds”, una realtà nata in ricordo di Claudia Sacco, scomparsa a soli 31 anni a causa di un male incurabile. La conferma sulla buona riuscita del progetto arriva da due membri dell’associazione, il presidente Tiziano Leonardi e Marco Cucinotta. “Siamo molto soddisfatti per i numeri che hanno caratterizzato questa nostra ultima iniziativa – racconta Leonardi – abbiamo venduto davvero tante t-shirt, a testimonianza della grande attenzione che si è registrata sul territorio e del fatto che le magliette evidentemente sono davvero piaciute. Ovviamente tutto il ricavato sarà destinato ad altri progetti che abbiamo già in cantiere e su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni”. Determinante il fattore social. “Le persone che hanno acquistato la maglietta, successivamente l’hanno postata su Instagram e Facebook – racconta Cucinotta – questo ha dato grande visibilità all’iniziativa e stimolato anche altri a fare la stessa cosa. L’obiettivo dell’associazione come è noto è sempre quello di sostenere la prevenzione del tumore al seno, sensibilizzando la popolazione alla prevenzione e ad una diagnosi precoce della malattia. Grazie ai nuovi fondi e alle donazioni, saranno finanziate numerose ecografie presso il Centro Diagnostico Buonarroti. Da questo punto di vista ci teniamo a ringraziare il dottor Carlo Tarantino e la dottoressa Lucilla Sidoti, che hanno sempre accolto le nostre richieste con grande disponibilità”