La magia del Tolfarte batte anche il freddo, un successo l’edizione 2023

Numeri record nonostante il clima poco clemente. L’edizione 2023 del Tolfarte non ha tradito le attese, nella due giorni dell’ultimo weekend si parla di 50 mila visitatori che si sono riversati nel paese collinare per gustarsi gli spettacoli pirotecnici, gli artisti di strada, le mostre fotografiche e i concerti nelle piazze. “Ogni anno Tolfarte, per noi e per il nostro paese, è al tempo stesso una sfida, un’opportunità e un motivo di grande orgoglio. Ognuno di noi ha imparato a contribuire attraverso la propria professionalità e questo rende unico questo grande evento: è la sintesi di tante volontà e capacità che, unite insieme, creano qualcosa di unico e speciale. Stamattina, mentre iniziavamo a disallestire l’evento, parlavamo già della prossima edizione. Perché Tolfarte per noi è così: non ne abbiamo mai abbastanza! Ci riempie, ci sconvolge, ci fa crescere”, afferma la presidente dell’evento Francesca Ciaralli.