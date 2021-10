La maggioranza Tedesco senza numeri, in bianco un altro consiglio comunale. Terremoto Lega

E’ stato un altro consiglio comunale rilevante sul piano politico. Ancora una volta la maggioranza Tedesco non ha avuto i numeri in aula Pucci per approvare i provvedimenti all’ordine del giorno, nello specifico una variazione di bilancio da 1 milione di euro (fondi regionali per i servizi sociali) e alcuni debiti fuori bilancio. Assenti, di nuovo, tre consiglieri comunali della Lega, Raffaele Cacciapuoti, Elisa Pepe e Pasquale Marino, in dissidio evidente con Forza Italia e il gruppo Mecozzi. Undici ad undici il conto in aula fra maggioranza e opposizione, considerando anche la solita “stampella” di Vittorio Petrelli, che ieri ha ammesso che “tifa per la maggioranza”. Motivo? “Perché così posso fare delle proposte”. Peccato che al ballottaggio la scelta era stata quella di apparentarsi ufficialmente con la sinistra di Carlo Tarantino. Ad ogni modo sarà una settimana di passione, con i tre dissidenti a rischio cacciata dal partito (decideranno nei prossimi giorni i vertici romani) e sullo sfondo un altro consiglio comunale, quello sul bilancio consolidato, in programma per lunedì. Banco di prova a questo punto decisivo per la sopravvivenza di una maggioranza particolarmente debole.