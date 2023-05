La maggioranza si ricompatta e approva il rendiconto 2022

Un passaggio che non cancella del tutto lo strappo di martedì scorso, quando sullo stesso provvedimento in prima convocazione era mancato il numero legale

Dopo la buriana si riaffaccia il sereno sopra palazzo del Pincio. La maggioranza di centrodestra infatti ha approvato il rendiconto 2022 in consiglio comunale con tutti i voti della coalizione. Un passaggio che non cancella del tutto lo strappo di martedì scorso, quando sullo stesso provvedimento in prima convocazione era mancato il numero legale. I dissidenti Emanuela Mari, Raffaele Cacciapuoti, Daniele Perello e Matteo Iacomelli sono rientrati nei ranghi, per ora. Ma sembra più una tregua apparente. Il provvedimento economico è passato con 15 voti favorevoli e 6 contrari.