“La lista di Cristian Bufi non è stata accettata dal segretario generale”

Ha perso un concorrente la corsa a Palazzo del Pincio in chiave elezioni comunali 2024. Questo emerge dalle ultime ore febbrili di consegna delle varie liste elettorali, con la scadenza che era fissata alle 12 di quest’oggi. “Siamo arrivati alle 12,03 – racconta Mario Michele Pascale di Risorgimento socialista – ma il segretario non c’era. Quando è tornato ci ha detto che la lista non poteva essere accettata. E’ un peccato, abbiamo avuto dei problemi tecnici con le firme. Ma alle 12,03 avevamo tutto il materiale completo”.