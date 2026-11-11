“La legge di bilancio della Regione libera risorse per la fascia di popolazione più in difficoltà”

“Taglio dell’1,6% dell’addizionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro. Niente maggiorazione Irap per aziende create da under 35 nel 2027 con valore di produzione fino a 500mila euro. E ancora, l’Irap passa dallo 0,92% allo 0,46% per le cooperative impegnate nell’inserimento lavorativo e l’inclusione delle persone svantaggiate. Dopo aver messo in sicurezza i conti della Regione Lazio, la giunta Rocca ha presentato una legge di bilancio che libera risorse per la fascia di popolazione più in difficoltà, allargando la platea di agevolazioni e premiando chi assume e produce benessere. È il Lazio che riparte senza lasciare nessuno indietro: in consiglio regionale daremo un sì convinto al pacchetto di misure preparato dall’Assessore Righini, che dopo gli anni del risanamento ci consente finalmente di andare nella direzione giusta in tema di politiche fiscali sia per le famiglie che per le imprese”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.