La legge di bilancio 2022 fa più ricchi sindaco, presidente del consiglio e assessori

Da gennaio le indennità degli amministratori del Comune di Civitavecchia saranno decisamente più alte. E’ l’effetto della legge di bilancio 2022, quella fatta ai tempi del governo Draghi, che si riflette su tutti i Comuni italiani. Per finanziare la misura, sono stati investiti 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023, 220 milioni a decorrere dal 2024. I dati sono consultabili sul sito internet del Comune, alla voce “amministrazione trasparente”, dove si osserva la progressione rilevante degli stipendi. Prendiamo il sindaco Ernesto Tedesco, che passa dal guadagnare € 3.718,49 a € 6.210,00. Indennità molto più sostanziosa anche per il vice sindaco e assessore all’ambiente Manuel Magliani, che nel 2021 guadagnava € 2.788,88. Poi la progressione, nel 2022 € 3.629,76, € 4.059,54 nel 2023, fino al dato di gennaio 2024, che porta il vice sindaco a guadagnare €. 4.657,50, per un totale di quasi 60 mila euro all’anno. Stesse indennità per presidente del consiglio comunale, Giancarlo Frascarelli e assessori, Francesco Serpa, Simona Galizia, Paola Rossi, Deborah Zacchei, Daniele Perello e Dimitri Vitali. Passano a guadagnare € 3.726,00, con un aumento di di circa 500 euro rispetto al 2023 e di circa 800 euro rispetto al 2022.