La Lega verso il commissariamento, si scalda l’ex assessore Emanuela Di Paolo

La Lega di Civitavecchia potrebbe essere commissariata a stretto giro di posta. Lo riferisce “radio Pincio” nelle ultime ore. Da capire le motivazioni di una scelta di questo tipo. Come commissario potrebbe essere nominata Emanuela Di Paolo, già assessore al bilancio, commercio e turismo della giunta Tedesco. L’avvocatessa civitavecchiese, vicina politicamente al consigliere della Città Metropolitana Antonio Giammusso, è stata anche candidata alle scorse regionali in quota Lega, non riuscendo ad essere eletta alla Pisana ma centrando comunque un buon risultato.