La Lega si arrende e “sfiducia” il suo sindaco Tedesco: “Sosteniamo Grasso”

“Per il bene di Civitavecchia e nel rispetto del valore dell’unità dell’alleanza di centrodestra, pur riconoscendo tutto il buon lavoro svolto dall’amministrazione guidata da Ernesto Tedesco in questi cinque anni, prendiamo atto della richiesta di un rinnovato slancio dell’azione di governo che si sviluppi comunque nel segno di quanto di buono è stato fatto fino ad oggi e che realizzi le condizioni di una più ampia convergenza. D’accordo quindi con il partito locale e con Ernesto, al quale va il nostro ringraziamento per il grande senso di responsabilità e la generosità che ha dimostrato e per tutto ciò che ancora farà per la città noi, in quanto patrimonio umano e politico della Lega, prendiamo atto della proposta avanzata da Fratelli d’Italia di dare continuità al lavoro svolto fino ad ora attraverso la figura di Massimiliano Grasso. Un nome che ha trovato il gradimento anche delle importanti liste civiche locali, già al nostro fianco nell’amministrazione appena conclusa. Quella di confermare il nostro sostegno alla candidatura di Massimiliano Grasso è una decisione che, preme sottolineare, è maturata soprattutto grazie al grande valore che lo stesso Ernesto Tedesco attribuisce alle istituzioni tutte, alla città di Civitavecchia e ai suoi cittadini e conferma la coerenza della Lega nella priorità di voler tenere unite le forze di centrodestra”. Così in una nota Angelo Valeriani, segretario provinciale della Lega a Roma.