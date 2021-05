La Lega: “Riccetti? Ha altre priorità anzichè operare per il bene comune”

“Facciamo i nostri auguri ad Alessandra Riccetti per il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Decisione che non ci sorprende del tutto, perché era nell’aria: a sorprenderci è invece la leggerezza con la quale accusa la Lega di averle dato poco spazio. Nonostante una performance elettorale non proprio brillante, il partito aveva convintamente puntato su di lei, valorizzandone la figura e proponendola come assessore ai servizi sociali. Dopo il rimpasto poteva continuare a sostenere dal partito l’azione in favore di categorie come piccoli imprenditori, ristoratori, albergatori, che grazie alla Lega vedranno ridotte dell’85% le cartelle della Tari, senza neanche dover presentare documenti. Ha preferito invece altre strade, forse perché altre erano le sue priorità anziché operare per il bene comune. Legittimo. Ma non dia colpe agli altri, men che meno alla Lega e al sindaco Tedesco. La Lega si serve, non ci serve…”. Lo dichiara il coordinamento leghista.