La Lega in Regione Lazio chiarisce: “Inceneritore a Tarquinia? Neanche per idea”

E’ Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega a smentire categoricamente che il Carroccio in Regione abbia aperto alla possibilità di realizzare un inceneritore a Tarquinia attraverso un emendamento appena presentato. “Non esiste, smentiamo seccamente quello che ha dichiarato qualche consigliere a mazzo stampa – afferma Giannini – non abbiamo la benchè minima idea di penalizzare un territorio già fortemente compromesso come quello della Tuscia, da un forte inquinamento e dalla presenza della centrale termoelettrica. Chiediamo di non abbassare il livello della discussione su questo piano rifiuti con dichiarazioni strampalate”.