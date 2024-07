La Giunta Piendibene continua a smantellare gli atti dell’amministrazione Tedesco

Un'altra delibera revocata. Dopo quella relativa alla provincia Porta d'Italia, giubilata in consiglio comunale, venerdì scorso la Giunta comunale Piendibene ha fatto lo stesso per un altro atto approvato dalla precedente governance del Pincio

Anche se lui, così come l'allora vice Magliani, alla votazione per il "Centro civico Campo dell'Oro", arrivata a 24 ore dalla fine del mandato, incredibilmente non c'erano.

Quindi almeno in questo caso, forse, non tutti i centrodestrorsi sono in disaccordo con l’amministrazione giallorossa. Che ha cassato la delibera per il “Completamento del Centro di Quartiere nel Piano di Zona n°1 “Campo dell’Oro”. Quella che aveva mandato su tutte le furie diversi commercianti della zona, oltre che l’associazione di categoria e che apriva le porte alla “superficie lorda destinabile ad attività commerciali”, “articolata in una unica o più unità immobiliari, comunque nel limite massimo di mq 1.130,00 complessivi”.