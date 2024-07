“La giunta comunale ha approvato in questi giorni la tanto attesa delibera sul salario minimo, segnando una pietra miliare nella lotta per i diritti dei lavoratori. Il gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di anni di impegno e determinazione. “È una vittoria per tutti noi e per i lavoratori che finalmente vedranno riconosciuto un salario dignitoso,” dichiarano i portavoce del Movimento Cinque Stelle. “Abbiamo sempre portato avanti questa battaglia con convinzione, sostenuti dalla nostra coalizione e da tutti coloro che, come noi, hanno creduto in questa causa.” Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’assessore Alessi, il cui impegno è stato determinante per raggiungere questo risultato. “Grazie all’assessore Alessi e a tutti coloro che ci hanno sempre creduto,” hanno aggiunto i portavoce. “Questa delibera non è solo una vittoria politica, ma un passo avanti verso una società più equa e giusta.” La delibera sul salario minimo è stata accolta con favore da numerose associazioni di categoria e sindacati, che vedono in essa un fondamentale strumento per contrastare le disuguaglianze salariali e migliorare le condizioni di vita di migliaia di lavoratori. Con questa approvazione, il Comune di Civitavecchia si pone come esempio per altre amministrazioni locali, dimostrando che una politica di giustizia sociale è possibile e attuabile. Il Movimento Cinque Stelle, da sempre in prima linea su questi temi, ribadisce il proprio impegno a continuare a lavorare per i diritti dei cittadini e per un futuro più equo e solidale”. Lo dichiara il Gruppo consigliare del Movimento 5 stelle.